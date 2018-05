E3 2018: Startzeiten und Termine der Pressekonferenzen im Überblick - 4Players.de

Vom 12. bis zum 14. Juni 2018 findet in Los Angeles die diesjährige E3 (Electronic Entertainment Expo) statt - und wir sind natürlich vor Ort. Wie in den vergangenen Jahren finden bereits im Vorfeld der Computer- und Videospiele-Messe diverse Pressekonferenzen, Produkt-Präsentationen und Events statt, die meistens via Video-Stream übertragen werden. Es folgt eine Übersicht über die bisher bestätigten Veranstaltungen von Bethesda, Electronic Arts, Microsoft, Nintendo, Square Enix, Ubisoft, Sony und die PC Gaming Show etc. - sortiert nach zeitlichem Ablauf. Electronic Arts eröffnet den E3-Reigen mit dem EA-Play-Event am Samstag, den 9. Juni 2018, um 20 Uhr (MESZ). Die Veranstaltung wird live via EA.com Facebook und Instagram übertragen. Versprochen werden: "Brandheiße Spielvorstellungen. Große Ankündigungen. Die wichtigsten Köpfe der Spielebranche." Anthem , das neue Battlefield (Gerücht: Zweiter Weltkrieg) und mehrere Titel von EA Sports werden explizit genannt.Das "Xbox E3 2018 Briefing" von Microsoft wird am 10. Juni 2018 um 13:00 Uhr Ortszeit beginnen. Hierzulande ist es dann 22:00 Uhr. Das Event wird via Livestream ( Mixer ) übertragen. Microsoft spricht von der "größten E3 Show" bisher .Bethesda wird seine Spiele-Neuheiten am Sonntag, den 10. Juni 2018 um 18:30 (PDT) präsentieren. Hierzulande: Montag (11. Juni um 3:30 Uhr). In den vergangenen beiden Jahren fand die "Media-Showcase" ebenfalls am frühen Montagmorgen statt. Die Präsentation wird live bei Twitch Facebook oder auf Bethesda.net übertragen.In diesem Jahr wird es wieder eine Pressekonferenz von Square Enix geben. Die E3 2018 Showcase wird am 11. Juni (Montag) um 10 Uhr Ortszeit bzw. 19 Uhr MEZ beginnen. Der Publisher verspricht "aufregende News und Ankündigungen". Die Showcase wird live via Facebook Twitter und YouTube übertragen, und zwar auf Japanisch und Englisch.Die Ubisoft-Pressekonferenz wird am 11. Juni 2018 um 13:00 Uhr Ortszeit, beziehungsweise um 22:00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit, im Orpheum Theatre stattfinden. "Die Konferenz wird mit einem live übertragenen Vorprogramm starten. Nach der Pressekonferenz wird eine Aftershow stattfinden, welche sowohl die Spiele von Ubisoft als auch ihre Spieler feiern soll", heißt es weiter.Die PC Gaming Show beginnt am 11. Juni um 15:00 Uhr Ortszeit (Deutschland: Dienstag, 00:00 Uhr). Die Veranstaltung wird erneut von Sean "Day[9]" Plott moderiert. Das diesjährige Thema lautet 'See the future of PC Gaming'. Exklusive Ankündigungen, Trailer und Diskussionen werden versprochen. Die PC Gaming Show findet zum vierten Mal statt und wird u. a. auf der offiziellen Webseite live gestreamt.Tief in der Nacht, am Dienstag (12. Juni) um 03:00 Uhr, wird die E3-Pressekonferenz von Sony Interactive Entertainment übertragen. Death Stranding von Kojima Productions, Ghost of Tsushima von Sucker Punch Productions, Marvel's Spider-Man von Insomniac Games und The Last of Us Part 2 von Naughty Dog sollen ausführlich vorgestellt werden. Neben diesen vier Titeln ("the fab four") soll es weitere Ankündigungen von Third-Party-Titeln und Indie-Spielen geben.Nintendo wird am 12. Juni um 9:00 Uhr Ortszeit (18 Uhr hierzulande) eine Video-Präsentation zeigen, die sich mit den Switch-Spielen für 2018 inkl. Super Smash Bros. befassen wird. Im Anschluss an diese Präsentation werden die Nintendo-Treehouse-Livestreams starten, mit Live-Vorstellungen von vielen Spielen - den Anfang wird Super Smash Bros. für Switch machen. Übertragen werden sämtliche Präsentationen u. a. auf der E3-Webseite von Nintendo.Termin: 9. Juni 2018 um 20 UhrÜbertragungskanäle: EA.com Facebook und Instagram Potenzielle Spiele: Battlefield 5, Anthem, FIFA 19, NHL 19, Madden NFL 19, NBA Live 19Termin: 10. Juni 2018 um 22 UhrÜbertragungskanäle: Mixer , Xbox OnePotenzielle Spiele: Crackdown 3, Forza Horizon 4, Gears of War 5Termin: 11. Juni 2018 um 3:30 UhrÜbertragungskanäle: Twitch Facebook oder auf Bethesda.net Potenzielle Spiele: Prey (Mond-DLC oder Standalone), Rage 2, Doom 2Termin: 11. Juni 2018 um 19 UhrÜbertragungskanäle: Facebook Twitter und YouTube Potenzielle Spiele: Shadow of the Tomb Raider, The Avengers Project etc.Termin: 11. Juni 2018 um 22:00 Uhr (Pre-Show ab 21:15 Uhr)Übertragungskanäle: noch nicht benanntPotenzielle Spiele: The Division 2, Splinter Cell, The Crew 2Termin: 12. Juni 2018 um 00:00 UhrÜbertragungskanäle: Offizielle Webseite Sponsoren des Events: Team 17, Acer (Predator), Improbable, Oculus, Stardock, Drake's, Tripwire und Frontier DevelopmentsTermin: 12. Juni 2018 um 03:00 UhrÜbertragungskanäle: Twitch, YouTube und FacebookPotenzielle Spiele: Death Stranding, Ghost of Tsushima, Marvel's Spider-Man, The Last of Us Part 2 und weitere TitelTermin: Video-Präsentation am 12. Juni um 18:00 Uhr (danach Treehouse-Livestreams)Übertragungskanäle: Nintendo-E3-Webseite Potenzielle Spiele: Super Smash Bros. für Switch, weitere Switch-Spiele für 2018