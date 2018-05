Walmart CA listings https://t.co/MhwlNGn6s1

Just Cause 4

Splinter Cell

Dragon Quest 2 (PS4/XBO)

LEGO DC Villans

Borderlands 3

Rage 2

Gears of War 5

Forza Horizons 5

Assassin's Creed pic.twitter.com/TF0mxnxkES — Wario64 (@Wario64) 9. Mai 2018

Frisch aus der Gerüchteküche : Bei Walmart Canada sind in der Produktdatenbank zahlreiche neue Spiele aufgetaucht, die teilweise noch nicht angekündigt wurden. Zu diesen Spielen, die womöglich auf der E3 2018 präsentiert werden könnten, gehören Just Cause 4, Splinter Cell, Dragon Quest 2 (wahrscheinlich Dragon Quest Builders 2 für PS4 und Xbox One), LEGO DC Villains, Borderlands 3, Rage 2, NBA 2K19, Gears of War 5, "Forza Horizons 5", "Assassin's Creed" und Destiny: Comet DLC. Auch die bereits angekündigten Titel The Division 2 Insurgency: Sandstorm und Dreams wurden neu in die Produktdatenbank aufgenommen.Obwohl die Ankündigung einiger dieser Titel ziemlich wahrscheinlich ist, sollte die Liste dennoch mit Vorsicht genossen werden, da zum Beispiel bei Forza Horizon der vierte Teil an der Reihe ist und Horizon nicht im Plural verwendet wird.