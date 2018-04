Lobotomy Corporation: "Monster Management Rogue-Lite Simulation" aus Korea - 4Players.de

Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC) Screenshot - Lobotomy Corporation (PC)

Das koreanische Indie-Studio Project Moon hat Lobotomy Corporation bei Steam veröffentlicht (Preis: 22,99 Euro). Vorher befand sich das Spiel über ein Jahr lang in der Early-Access-Phase. Die Entwickler erklären, dass ihre "Monster Management Simulation" von The Cabin in the Woods und Warehouse 13 inspiriert wurde.Im Prinzip übernimmt man in dem Spiel die Kontrolle über eine Firma, die sich um die "Verwaltung" von monströsen Kreaturen dreht. Diese Monster erzeugen nämlich eine spezielle Form von Energie und die Aufgabe des Spielers ist es, die Energie mithilfe von Untergebenen zu sammeln. Früher oder später wird man dann neue Abteilungen eröffnen und dadurch neue Monster anlocken können. Die Entwickler betonen aber, dass ihre "Monster Management Rogue-Lite Simulation" kein Tycoon-Spiel sei, da die Haltung von den Monstern in den "Räumen" ziemlich problematisch und gefährlich sei. Manche Monster können ausbrechen, die Mitarbeiter übernehmen usw.Lobotomy Corporation bietet einen Story-Modus und ein "Freies Spiel". Es ist in englischer Sprache verfügbar.Letztes aktuelles Video: Trailer