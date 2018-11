Beat Saber: 30 neue Songs in Vorbereitung - 4Players.de

Beat Games werkelt derzeit fleißig an 30 weiteren Songs für das VR-Musikspiel Beat Saber. Das hat das Team nach Angaben von Venture Beat im Rahmen eines Livestreams bestätigt. Demnach soll sich der Nachschub auf drei DLC-Pakete verteilen, die jeweils bei einem Preis von 9,99 Dollar angesetzt wurden und "hoffentlich bald" erscheinen sollen.Die Auswahl soll weiterhin verstärkt Musik von kleineren Independent-Labels und Künstlern umfassen. Wie Jaroslav Beck, CEO von Beat Games, einräumen musste, war es keine leichte Aufgabe, neue Tracks für Beat Saber an Land zu ziehen. Auch eine geplante Einbindung von Spotify musste aus rechtlichen Gründen wieder verworfen werden."Wir versuchen nach Optionen zu suchen, wie wir mehr Tracks und mehr Songs erschaffen können", so Beck, der auch in Aussicht stellt, dass für thematische DLC-Pakete wie K-Pop auch der visuelle Stil des Spiels angepasst werden könnte.Zudem arbeitet das Team weiterhin am Level-Editor - auch wenn er höchstwahrscheinlich nur in der PC-Version von Beat Saber angeboten werden dürfte. Auch ein Mehrspielermodus steht bei Beat Games noch auf der Agenda.Letztes aktuelles Video: Video-Fazit