Among other details I learned while reporting this story: Right next to Hangar 13, a top-secret 2K studio is now working on a top-secret new BioShock game. — Jason Schreier (@jasonschreier) 13. April 2018

Bei Take-Two Interactive befindet sich ein neues BioShock in Entwicklung, dies will Jason Schreier (Kotaku) im Zuge der Recherche für einen Bericht über Hangar 13 und das Storytelling in Mafia 3 in Erfahrung gebracht haben. Laut Schreier soll "direkt neben Hangar 13 (...) ein streng geheimes 2K-Studio an einem streng geheimen neuen BioShock-Spiel" arbeiten. 2K Marin ( BioShock 2 ) wird diesen Titel nicht entwickeln, da das Studio im Oktober 2013 nach The Bureau: XCOM Declassified aufgelöst wurde.Take-Two Interactive hat bisher noch keinen weiteren BioShock-Teil angekündigt.