Shenmue I & II: Dreamcast-Klassiker werden für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

SEGA hat die Veröffentlichung von Shenmue und Shenmue 2 in einem Paket für PC, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Das Spiele-Doppelpaket wird im Laufe dieses Jahres erscheinen. Eine physische Box-Version soll für Konsolen angeboten werden. Shenmue I & II wird eine verbesserte Benutzeroberfläche, eine Auswahlmöglichkeit zwischen moderner und klassischer Steuerung, anpassbare Bildschirmauflösung auf dem PC und japanische Sprachausgabe (zum ersten Mal für das internationale Publikum) bieten. Weitere Details zur Überarbeitung bzw. Verbesserung des Originals wurden nicht genannt. Produktbeschreibung : "Shenmue I & II wurden ursprünglich 2000 bzw. 2001 für Dreamcast veröffentlicht. Diese Action-Adventures in einer offenen Welt, die Jiu-Jitsu-Kämpfe, investigative Ermittlungen, Rollenspielelemente und großartige Minispiele meisterhaft verbinden. Hier fanden sich zum ersten Mal verschiedenste Aspekte des modernen Gamings, darunter Stadterkundung in einer offenen Welt - außerdem führte diese Reihe das Quick-Time Event (QTE) ein. Nicht zu vergessen war es eines der ersten Spiele mit einer beständigen offenen Welt, in der der Tag zur Nacht wurde, das Wetter sich änderte, Läden öffneten und schlossen und NSCs nach eigenen Zeitplänen ihren Geschäften nachgingen.""Eine Geschichte von Rache.Im Jahre 1986 kehrt der junge Kampfsportler Ryo Hazuki zurück zum Dojo seines Vaters Iwao Hazuki – und wird dort Zeuge, wie dieser von einem Chinesen namens Lan Di ermordet wird. Lan Di stiehlt ein mysteriöses Artefakt namens Spiegel des Drachen. Ryo schwört, seinen Vater zu rächen, und folgt der Spur von Lan Di. In Shenmue, dem ersten Teil der Reihe, beginnt die Geschichte mit Ryos Reise durch Yokosuka in Japan, wo er Hinweise zum Mord an seinem Vater sammelt und sich dabei mit üblen Gangstern anlegt. Im Nachfolger Shenmue II geht seine Geschichte weiter, dieses Mal verschlägt es ihn jedoch nach Hong Kong. Ryo reist tiefer in die kriminelle Unterwelt, trifft auf Kampfkunstmeister, die ihm auf seiner Reise helfen und Einblicke in den Tod seines Vaters geben - und am Ende enthüllt er das Geheimnis um den Spiegel des Drachen, den sein Vater verborgen hielt."Letztes aktuelles Video: Trailer