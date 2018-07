Shenmue I & II: Termin im August bestätigt und ein neuer Trailer - 4Players.de

Die Gerüchte haben sich bestätigt: Shenmue I & II wird am 21. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die physische Box-Version für PS4 und Xbox One (Preis: 34,99 Euro) enthält neben dem Spiel noch ein zweiseitig bedrucktes Poster. Vorbestellungen sollen fortan möglich sein."Shenmue I & II ist die definitive Edition dieser Klassiker und wird die bestmögliche Shenmue-Erfahrung bieten. Die Neuveröffentlichung wird neue, moderne Funktionen beinhalten, darunter komplett skalierbare Auflösung, Auswahlmöglichkeiten zwischen modernem oder klassischem Steuerungsschema, ein aktualisiertes User Interface und eine zusätzliche Option, um die originale japanische oder englische Sprachausgabe zu genießen", schreibt SEGA Europe.Die Neuveröffentlichung wird inhaltlich identisch zu den Originaltiteln sein. Produktbeschreibung : "Shenmue I & II wurden ursprünglich 2000 bzw. 2001 für Dreamcast veröffentlicht. Diese Action-Adventures in einer offenen Welt, die Jiu-Jitsu-Kämpfe, investigative Ermittlungen, Rollenspielelemente und großartige Minispiele meisterhaft verbinden. Hier fanden sich zum ersten Mal verschiedenste Aspekte des modernen Gamings, darunter Stadterkundung in einer offenen Welt - außerdem führte diese Reihe das Quick-Time Event (QTE) ein. Nicht zu vergessen war es eines der ersten Spiele mit einer beständigen offenen Welt, in der der Tag zur Nacht wurde, das Wetter sich änderte, Läden öffneten und schlossen und NSCs nach eigenen Zeitplänen ihren Geschäften nachgingen."