Shenmue I & II: Weitere Details: 30fps, Denuvo, 16:9, freies Speichern und Code-Grundlage - 4Players.de

Auswahlmöglichkeit zwischen Japanisch und Englisch in beiden Spielen

Speicherstände können auf allen Plattformen von Shenmue nach Shenmue 2 übertragen werden

Es kann überall in beiden Spielen gespeichert werden

Rendering in HD-Auflösung

Aktualisierte Benutzeroberfläche

Neue "Nachbearbeitungseffekte" (Post Processing Effects) für beide Spiele

Volle Controller-Unterstützung und konfigurierbare Maus und Tastatur für PC-Anwender

Achievements in beiden Spielen auf allen Plattformen

Die Code-Grundlage der überarbeiteten Version von Shenmue 2 wird die Xbox-Fassung sein. Die Xbox-Variante soll mehrere Vorteile gegenüber der Dreamcast-Version haben, darunter das Schnappschuss-System, mehrere Filter und Textur-Mip-Maps zur Verbesserung des Anti-Aliasings. Auch einige grafische Unterschiede zur DC-Version werden in dieser Version vorhanden sein. Folgende Neuerungen listen die Entwickler auf:Da überall in der Engine, im Spielcode und in den Skripten die Frame-Update-Rate bei 30 Hz "hart kodiert" ist, muss das Spiel laut Sega dauerhaft mit 30 fps laufen. Das Spielgeschehen selbst (also die Szenen, in denen man die Kamera steuern kann) wird im Seitenverhältnis 16:9 dargestellt. Die Zwischensequenzen werden im Letterbox-Format (schwarze Balken oben und unten) ausgegeben. Bei der PC-Version kommt das DRM-System Denuvo Anti-Tamper zum Einsatz.Über die "moderne Steuerung" schreiben die Entwickler: "Moderne Steuerung bedeutet, dass wir die Verwendung des Analog-Sticks anstelle des D-Pads für die Bewegung von Ryo erlaubt haben, sowie die volle Unterstützung von Maus und Tastatur für PC-Benutzer." Shenmue I & II wird am 21. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die physische Box-Version für PS4 und Xbox One (Preis: 34,99 Euro) enthält neben dem Spiel noch ein zweiseitig bedrucktes Poster. Die Neuveröffentlichung wird inhaltlich identisch zu den Originaltiteln sein.



Produktbeschreibung : "Shenmue I & II wurden ursprünglich 2000 bzw. 2001 für Dreamcast veröffentlicht. Diese Action-Adventures in einer offenen Welt, die Jiu-Jitsu-Kämpfe, investigative Ermittlungen, Rollenspielelemente und großartige Minispiele meisterhaft verbinden. Hier fanden sich zum ersten Mal verschiedenste Aspekte des modernen Gamings, darunter Stadterkundung in einer offenen Welt - außerdem führte diese Reihe das Quick-Time Event (QTE) ein. Nicht zu vergessen war es eines der ersten Spiele mit einer beständigen offenen Welt, in der der Tag zur Nacht wurde, das Wetter sich änderte, Läden öffneten und schlossen und NSCs nach eigenen Zeitplänen ihren Geschäften nachgingen."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer