Shenmue I & II: Video: Auf den Spuren von Ryo Hazuki ("Dobuita Street") - 4Players.de

SEGA Europe hat ein sechs Minuten langes Video zu Shenmue I & II veröffentlicht, in dem die YouTuber Adam Koralik und Imran Yusuf der "Dobuita Street" einen Besuch abstatten. Der reale Schauplatz in Yokosuka ist in Shenmue virtuell nachgebaut worden."Von kleinen Supermärkten bis hin zu Automaten, die offene Spielwelt von Shenmue spiegelt das quirlige Leben der Dobuita Straße wieder, welche bereits von Millionen von Spielern der ganzen Welt virtuell bereist wurde, um den Vater von Ryo zu rächen. Bis zu diesem Tag haben viele Fans, wie Adam und Imran, sogar die echte Dobuita Straße bereist, um die Geschichte von Ryo Hazuku und die Liebe des ersten Spieldurchganges nachzuempfinden", schreibt SEGA. Shenmue I & II wird am 21. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Return To Dobuita Street