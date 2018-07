Shenmue I & II: Video erläutert die Geschichte der Spiele - 4Players.de

In Zusammenarbeit mit Corey Marshall, dem englischsprachigen Synchronsprecher von Ryo Hazuki, hat Sega eine Reihe von Videos produziert, in deren Verlauf die grundlegenden Züge von Shenmue erläutert werden. Den Auftakt der Serie macht das folgende Video, das auf die Geschichte der Spiele eingeht."In der ersten Episode erklärt Corey detailliert das Setting und die Geschichte von Shenmue I & II und führt erzählerisch durch die Hintergründe von Ryos Ermittlungen und seiner Suche nach Rache für den Mord an seinem Vater, aber auch des mysteriösen Drachenspiegels, den sein Vater versteckt hielt und vermutlich zum Schutz dieses Artefakts sein Leben lassen musste. Ryos Suche nach Vergeltung an Lan Di, dem Mann in der chinesischen Robe, der seinen Vater vor seinen Augen getötet hat, führt ihn in Begleitung von zahlreichen interessanten Charakteren von dem anmutig in Szene gesetzten Städtchen Yokosuka an unterschiedliche Orte in China."Letztes aktuelles Video: What is Shenmue Part 1 The Story Shenmue I & II wird am 21. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Neuveröffentlichung wird "moderne" Funktionen beinhalten, darunter skalierbare Auflösung, Auswahlmöglichkeiten zwischen modernem oder klassischem Steuerungsschema, ein aktualisiertes User Interface und eine zusätzliche Option, um die japanische oder englische Sprachausgabe zu genießen.