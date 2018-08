Shenmue I & II: Video stellt die zentralen Charaktere vor - 4Players.de

Sega hat ein weiteres Video zu Shenmue I & II veröffentlicht. In dem Clip stellt Corey Marshall, der englischsprachige Synchronsprecher von Ryo Hazuki, die wichtigsten Charaktere näher vor - zum Beispiel Ryo, Lan Di, Shenhua und Ren. Neben diesen Schlüsselfiguren wird die Welt von Shenmue Hunderte von Nicht-Spieler-Charakteren umfassen, darunter Liebschaften, Feinde, Nachbarn und Händler ... und natürlich eine Katze.Letztes aktuelles Video: What is Shenmue Part 2 The CharactersShenmue I & II wird am 21. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Neuveröffentlichung wird "moderne" Funktionen beinhalten, darunter skalierbare Auflösung, Auswahlmöglichkeiten zwischen modernem oder klassischem Steuerungsschema, ein aktualisiertes User Interface und eine zusätzliche Option, um die japanische oder englische Sprachausgabe zu genießen.