Shenmue I & II: Video zeigt Kämpfe und Minispiele - 4Players.de

Sega hat ein weiteres Video zu Shenmue I & II veröffentlicht. In dem Clip stellt Corey Marshall, der englischsprachige Synchronsprecher von Hauptfigur Ryo Hazuki, diesmal die Kämpfe und die diversen Minispiele vor.Letztes aktuelles Video: What is Shenmue Part 3 Combat Mini GamesShenmue I & II wird am 21. August 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Die Neuveröffentlichung wird "moderne" Funktionen beinhalten, darunter skalierbare Auflösung, Auswahlmöglichkeiten zwischen modernem oder klassischem Steuerungsschema, ein aktualisiertes User Interface und eine zusätzliche Option, um die japanische oder englische Sprachausgabe zu genießen.