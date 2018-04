SEGA Mega Drive Mini: Mini-Konsole für Japan angekündigt - 4Players.de

Bei der "Sega Fes 2018" hat der Publisher nicht nur Shenmue I & II für PC, PS4 und Xbox One angekündigt wir berichteten ), sondern auch die Mini-Konsole "Mega Drive Mini" (Arbeitstitel). Die Mini-Konsole soll im Laufe des Jahres in Japan erscheinen - passend zum 30-jährigen Mega-Drive-Jubiläum. Auf der TV-Konsole werden einige Mega-Drive-Spiele vorinstalliert sein. Konkretere Angaben machte Sega nicht.Bei Resetera wird vermutet, dass diese Konsole höchstwahrscheinlich keine eigene Produktion von SEGA ist. Vielmehr soll es sich hierbei um die (ausverkaufte) Mini-Konsole "Sega Genesis Flashback" von ATGames in einer anderern Verpackung handeln - speziell für den japanischen Markt.