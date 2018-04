Defector: Übertriebene VR-Spionage-Action für Oculus Rift - 4Players.de

Twisted Pixel ( Wilson's Heart ) und Oculus haben das VR-Spionage-Actionspiel Defector für Oculus Rift angekündigt . Inspiriert von den "unmöglichen Missionen von allerlei Geheimagenten" schlüpft man in die Rolle eines Elite-Agenten und darf Missionen überall auf der Erde angehen. Die Einsätze werden dabei als Over-the-Top (übertrieben) beschrieben, wobei der Ausgang jeder Mission von den Entscheidungen des Spielers abhängen soll.In Defector scheint James Bond auf The Fast and the Furious zu treffen. Einen ersten Blick auf den VR-Titel erlaubt der folgende Trailer. Defector soll Ende 2018 erscheinen.Letztes aktuelles Video: Trailer