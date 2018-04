Sakura Wars (Arbeitstitel): Sega arbeitet an einem neuen Titel aus der Reihe - 4Players.de

Bei Sega wird an einem neuen Spiel aus der Reihe Sakura Wars (dt. "Kirschblten-Kriege") gearbeitet , dies gab Publisher bei der "Sega Fes 2018" bekannt. Das Spiel wird in der Kaiserstadt Tokio in der Taisho-ra 1929 stattfinden. Anvisierte Plattformen wurden nicht mitgeteilt. Weitere Details sind ebenfalls Mangelware.Der letzte Titel aus der Reihe war Sakura Wars: So Long, My Love zum Test ). Es verband taktische Kmpfe sowie Beziehungsgeflechte aus Dating Simulationen mit Grafik im Anime-Stil und erschien 2005 fr PlayStation 2 in Japan. In westlichen Regionen wurde es erst 2010 fr PS2 und Wii verffentlicht. Die anderen vier Hauptteile (seit 1996) sowie diverse Ableger sind ausschlielich in Japan erhltlich.