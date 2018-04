AO International Tennis: Fotorealistische Gesichter auf dem Center Court - 4Players.de

Erst ist es jahrelang ruhig um den grünen Filzball, dann erscheinen in diesem Jahr gleich vier Tennis-Spiele, die den Sport nachahmen. AO International Tennis , das Anfang Mai auf PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll, setzt u.a. auf realistische Gesichter, denn mithilfe eines PlayFace genannten Programms soll es möglich sein "fotorealistische Ebenbilder direkt ins Spiel zu bringen".So spielt man entweder mit dem selbst kreierten Alter Ego oder einem bekannten Star auf Gras, Sand oder Hartplatz, während man Partien nach bekannten oder eigenen Regeln bestreitet. Sogar eigene Plätze und Kleidungsstücke kann man erstellen und mit anderen Spielern teilen - auch die Anpassungsmöglichkeiten sollen eine große Rolle spielen.Eine Karriere erlebt man entweder als gestandener Star oder als Neuling, wobei man pro Saison an hunderten Turnieren teilnehmen kann; den Plan erstellt man selbst. Wie sich AO International Tennis gegenüber Tennis World Tour Mario Tennis Aces sowie dem bereits erschienenen Full Ace Tennis Simulator schlägt, erfahren wir ab 8. Mai.Letztes aktuelles Video: Entwickler stellen ihr Spiel vor