AO International Tennis: Entwickler zeigen im Video, wie man eigene Stadien erstellt - 4Players.de

Big Ant Studios zeigt mit dem nachfolgenden Video, wie man in AO International Tennis eigene Stadien erstellt. Die Tennis-Simulation soll den Sport nicht nur detailgetreu nachahmen, sondern auch zahlreiche Möglichkeiten bieten das Spiel den eigenen Vorlieben anzupassen. So kreiert man außerdem Partien mit eigenen Regeln und erstellt in der Karriere einen eigenen Turnierplan.Mit dem selbst kreierten Alter Ego oder einem bekannten Star spielt man auf Gras, Sand oder Hartplatz, während man auch die Karriere als gestandener Star oder als Neuling erlebt. Wie sich AO International Tennis gegenüber Tennis World Tour Mario Tennis Aces sowie dem bereits erschienenen Full Ace Tennis Simulator schlägt, erfahren wir mit der Veröffentlichung am 8. Mai.Letztes aktuelles Video: So erstellt man eigene Stadien