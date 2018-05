AO International Tennis: Lobs, Volleys, Drop Shots und Slices im Trailer - 4Players.de

Die Big Ant Studios stellen im folgenden Spielszenen-Trailer zu AO International Tennis die gängigsten Tennis-Techniken wie Lobs, Volleys, Drop Shots oder Slices vor. Außerdem gehen die Entwickler auf das Stamina-System der Tennisspieler ein und sprechen abschließend über Doppel-Matches. AO International Tennis erscheint am 8. Mai 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Jeder Besitzer von AO Tennis erhält am Tag der Veröffentlichung ein Upgrade (via Patch) auf die Neuauflage."Jedes Jahr richtet sich die Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf Melbourne und die Australian Open, wo die Tennissaison beginnt - auch 2018", sagt Australian Open Tournament Director und Tennis Australia CEO Craig Tiley. "Wir freuen uns sehr, Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu bieten, die Australian Open mit AO International Tennis im eigenen Zuhause erfahren zu können."Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer