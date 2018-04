Hyper Sentinel: Arcade-Ballerei erscheint im Mai auf PC und Konsolen - 4Players.de

Screenshot - Hyper Sentinel (Android) Screenshot - Hyper Sentinel (Android) Screenshot - Hyper Sentinel (Android) Screenshot - Hyper Sentinel (Android) Screenshot - Hyper Sentinel (Android) Screenshot - Hyper Sentinel (Android) Screenshot - Hyper Sentinel (Android)

Four5Six Pixel und Huey Games wollen ihr im März 2017 per Kickstarter finanziertes Retro-Shoot'em-Up Hyper Sentinel am 11. Mai 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One, PC, Mac und Linux ( Steam ) veröffentlichen. "Hyper Sentinel ist ein reiner Arcade-Flip- und Scroll-Shooter, der ein hochmodernes Spiel mit klassischem Gameplay vereint. Es weckt nicht nur Nostalgie, sondern verpackt sie schlau und modern und wird so zum ultimativen Neo-Retro-Game. Mit simplen Steuerelementen, rasanter Action und intuitivem Gameplay liefert Hyper Sentinel ein mitreißendes Spielerlebnis, bei dem Spieler ins Cockpit eines einsamen Schiffs springen, um die Erde ohne langes Drumherum vor marodierenden Aliens zu beschützen", so die Macher."Nach einer Menge harter Arbeit freuen wir uns sehr, ein Veröffentlichungsdatum ankündigen zu können", sagt Rob Hewson, CEO und Creative Director bei Huey Games. "Ich möchte auch allen unseren Unterstützern auf Kickstarter ein großes Dankeschön aussprechen – ich bin überzeugt, dass sie dieses Spiel lieben werden.""Hyper Sentinel erinnert Spieler der alten Schule mit seiner aufgepeppten Atmosphäre an ihre Wurzeln", sagt Spielentwickler Jonathan Port von Four5Six Pixel. "In der Zwischenzeit können Freunde des Nervenkitzels ihren Drang nach Action und epischen Bosskämpfen stillen, ohne lang durch die Handlung zu waten." Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer