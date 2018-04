Football Manager Touch 2018: Fußball-Manager (nicht hierzulande) für die Switch erschienen - 4Players.de

Screenshot - Football Manager Touch 2018 (Switch) Screenshot - Football Manager Touch 2018 (Switch) Screenshot - Football Manager Touch 2018 (Switch) Screenshot - Football Manager Touch 2018 (Switch) Screenshot - Football Manager Touch 2018 (Switch) Screenshot - Football Manager Touch 2018 (Switch)

Die Switch bekommt noch eine unerwartete Umsetzung: Sega und Sports Interactive haben auf dem offiziellen Twitter-Account und der offiziellen Website verkündet, dass Football Manager Touch 2018 am 13. April für Nintendos Hybrid-Konsole erschienen ist. Wer sich bereits vorstellt, in der Bahn an Mannschaftsaufstellungen zu schrauben, sollte sich aber nicht zu früh freuen: Vorerst ist das Spiel nur in manchen europäischen Staaten erhältlich, darunter das Vereinigte Königreich ( dort für 29,99 Pfund ).Als Basis dient die Touch-Screen-Unterstützung des PC-Originals. Auch diese Version ist in Deutschland nicht erhältlich, da der Lizenzdeal mit der Bundesliga erst ab nächster Saison greift ( wir berichteten mehrfach ): Der Football Manager 2018 ist im deutschsprachigen Raum nur in Österreich und der Schweiz verfügbar.