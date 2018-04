The Thin Silence: Adventure über das Bewältigen von Depression und anderen Hindernissen - 4Players.de

Ezra Westmark kämpft mit einer Depression und versucht einen Weg zurück ans Licht zu finden: The Thin Silence blickt auf Symptome psychischer Krankheiten, u.a. das Hochstapler-Syndrom , und will damit vor allem einen Weg zuück ans Licht aufzeigen. Vier bis fünf Stunden soll die Geschichte um Ezra dauern, an "atemberaubenden Kulissen" entlang führen und von einem bewegenden Soundtrack getragen werden.Der für das Spiel- und Leveldesign verantwortliche Ricky James sowie Programmierer und Grafiker Ben Follington haben als einzige Entwickler eigene Erfahrungen in die Erzählung eingebracht. In einem kurzen Video umreißt James seine Arbeit, wobei er betont, dass die Entwicklung des Spiels seine Krankheit nicht geheilt hat. Er wolle Betroffene allerdings dazu ermuntern, sich mit ihren Problemen nicht zu verstecken.Pro verkauftes Spiel will Two PM Studios zehn Cent an die wohltätige Organisation CheckPoint spenden, deren Ziel es ist psychische Probleme zu thematisieren und Betroffenen, vor allem Spielern und Entwicklern von Videospielen, zu helfen.Fünf Jahre haben James und Follington an The Thin Silence gearbeitet - am 27. April soll ihr Adventure auf Steam und itch schließlich veröffentlicht werden.Letztes aktuelles Video: Ankündigung