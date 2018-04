Knights of Light: Ambitioniertes Action-Adventure aus Ägypten - 4Players.de

Das Team von Rumbling Games Studio aus Kairo werkelt schon länger an einem nach eigenen Angaben recht ambitionierten Action-Adventure auf Basis der Unreal Engine 4. Knights of Light , so der Titel, soll laut DSOG in eine offene mittelalterliche Spielwelt entführen, in der sich Araber und Sasaniden bekämpfen.Der Protagonist soll auf einer historischen Figur basieren, der Spieler aber auch in die Rollen verschiedener Nebencharaktere schlüpfen können. Die anvisierte Spielzeit soll 60 Stunden betragen. Technisch werden NVIDIA-Gameworks-Effekte wie HBAO+, VGXI und PCSS versprochen. Zudem sollen volumetrische Beleuchtung und Wolken geboten werden. Hier aktuelle Kampfszenen aus der Pre-Alpha-Fassung:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Video