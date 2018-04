Castlevania: Grimoire of Souls: Die Saga geht auf iOS weiter - 4Players.de

Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad) Screenshot - Castlevania: Grimoire of Souls (iPad)

Mit Castlevania: Grimoire of Souls hat Konami eine Fortsetzung der bekannten Action-Adventure-Saga angekündigt. Allerdings erscheint sie nicht auf Konsolen oder dem PC, sondern wird nach Angaben bei DualShockers ausschließlich auf mobilen Geräten von Apple bzw. für iOS erscheinen.Die Geschichte dreht sich einmal mehr um eine Wiederauferstehung von Dracula. Ihm und seinen Schergen tritt man in der Rolle von Arika gegenüber - ein mysteriöser Mann, der für die Regierung arbeitet. Unterstützung erhält man von der jungen Wissenschaftlerin Lucy, die Methoden erforscht, wie man den Fürst der Finsternis und seine Meute mit magischen Kräften besiegen kann. Darüber hinaus sollen weitere Figuren des Castevania-Universums spielbar sein, darunter Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa und Marie.Dabei zieht man nicht nur alleine los, denn es gibt sowohl kooperative als auch kompetitive Mehrspielermodi. So darf man z.B. gemeinsam mit bis zu vier Leuten gegen Bosse antreten und sich dabei auch gegenseitig wiederbeleben. Oder man tritt in 4-gegen-4-Partien gegeneinander an. Zudem soll man auch Musikstücke der Castevania-Reihe finden und sammeln können.Einen Erscheinungstermin hat Konami bisher noch nicht verkündet. Vielleicht gibt es in Kürze ja Infos auf der offiziellen Webseite und man behält den AppStore im Auge.