SNK 40th Anniversary Collection: Retro-Sammlung erscheint im November für Switch - 4Players.de

1. Alpha Mission (Console/Arcade)

2. Athena (Console/Arcade)

3. Crystalis (Console)

4. Ikari Warriors (Console/Arcade)

5. Ikari Warriors II: Victory Road (Console/Arcade)

6. Ikari Warriors III: The Rescue (Console/Arcade)

7. Guerrilla War (Console/Arcade)

8. P.O.W. (Console/Arcade)

9. Prehistoric Isle (Arcade)

10. Psycho Soldier (Arcade)

11. Street Smart (Arcade)

12. TNK III (Console/Arcade)

13. Vanguard (Arcade)



Zum anvisierten Preis gibt es derzeit noch keine Angaben.

NIS America und flashpoint haben endlich einen konkreten Termin bekannt gegeben, wann die SNK 40th Anniversary Collection für Switch erscheint: Ab dem 16. November ist die Sammlung mit ihren 13 Retro-Klassikern im Handel erhältlich. Dabei wurden die Titel und Funktionen leicht modernisiert - etwa so, wie man es vom Mini SNES oder Mini NES von Nintendo kennt.So sollen die Oldies in einer Auflösung von 1080p erstrahlen, über modernisierte Steuerungskonzepte verfügen und erweiterte Möglichkeiten zum Speichern von Spielständen geben. Auch wird es eine Rückspulfunktion geben, um den Frust beim Spielen der mitunter knüppelharten Titel den Frust in Grenzen zu halten.Folgende Spiele sind in der Sammlung enthalten:Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer