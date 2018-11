SNK 40th Anniversary Collection: Zweites DLC-Bundle im Videoclip - 4Players.de

NIS America wird am 11. Dezember 2018 eine kostenlose Erweiterung für SNK 40th Anniversary Collection auf Switch veröffentlichen. Das zweite (kostenlose) DLC-Bundle wird die Klassiker Bermuda Triangle (Arcade), Paddle Mania (Arcade), Ozma Wars (Arcade), Beast Busters (Arcade), Search and Rescue (Arcade) und World Wars (Arcade) enthalten.Letztes aktuelles Video: Free DLC-Bundle 2Die Retro-Spiele-Sammlung wiederum wird am 16. November 2018 erscheinen. "Alte Klassiker wurden mit der neusten Technik für die Nintendo Switch optimiert. So können die Spieler jederzeit speichern, während sie die neuen Grafiken in HD-Auflösung genießen", schreibt der Publisher.