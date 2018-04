Mansions of Madness: Mother's Embrace: Eigenständiges Abenteuer auf Basis des Brettspiels für PC und Mac - 4Players.de

Screenshot - Mansions of Madness: Mother's Embrace (Mac) Screenshot - Mansions of Madness: Mother's Embrace (Mac) Screenshot - Mansions of Madness: Mother's Embrace (Mac)

Asmodee Digital hat ein neues Abenteuerspiel angekündigt, das auf Mansions of Madness von Fantasy Flight Games basieren wird. Das von Luckyhammers entwickelte Spiel wird den Titel Mansions of Madness: Mother's Embrace tragen und soll Anfang 2019 für PC und Mac erscheinen.In Mansions of Madness: Mother's Embrace führen Spieler ein Team von Ermittlern durch eine unheimliche Villa und decken Geheimnisse auf. Dabei stoßen sie auf Fallen, Monster und für Lovecraft typische Schrecken, während der Wahnsinn immer mehr Besitz von ihnen ergreift."Bei Asmodee Digital konzentrieren wir uns darauf, neue digitale Erlebnisse basierend auf beliebten Brettspiel-IPs zu schaffen. Die Charaktere, Abenteuer und das Universum, die im Brettspiel Mansions of Madness vorgestellt wurden, eignen sich super für ein Abenteuer-Videospiel und wir freuen uns darauf, die IP auf eine neue Art und Weise zum Leben zu erwecken", sagt Philippe Dao, Chief Marketing Officer von Asmodee Digital.