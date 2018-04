NBA Playgrounds 2: Arcade-Basketball von Saber Interactive geht in die zweite Runde - 4Players.de

Saber Interactive hat eine Fortsetzung seines arcadigen Basketballspiels NBA Playgrounds angekündigt. Dabei stehen die actionreichen 2-gegen-2-Duelle weiterhin im Mittelpunkt. Im Championship Modus wird ein neues Ligasystem eingeführt, in dem sowohl Solisten als auch Koop-Teams in separaten Bestenlisten um die besten Platzierungen kämpfen.Für Einzelspieler gibt es mit dem Saisonmodus außerdem eine Neuerung: Hier erlebt man sowohl den Liga-Alltag als auch die Playoffs und muss versuchen, sich zum NBA-Champion zu krönen. Außerdem versprechen die Entwickler ein besseres Matchmaking mit dedizierten Servern, Online-Partien für bis zu vier Spieler und die Rückkehr des Wettbewerbs, der sich um die Drei-Punkte-Würfe dreht. Neue Aktionsmöglichkeiten, zusätzliche Power-ups, überarbeitete Spielermodelle mit frischen Animationen und Verbesserungen bei der KI werden ebenfalls in Aussicht gestellt.Dank der offiziellen Lizenz finden sich unter den 200 Athleten sowohl aktive als auch altgediente NBA-Stars im Aufgebot, darunter Stephen Curry, Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, LeBron James, Russell Westbrook, Giannis Antetokounmpo, Anthony Davis, DeMar DeRozan, Damian Lillard, Karl-Anthony Towns, Shaquille O’Neal, Magic Johnson, Dr. J., Allen Iverson und Larry Bird. Sie sollen in Kartenpaketen freigeschaltet werden können.NBA Playgrounds 2 soll noch in diesem Jahr für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht.Letztes aktuelles Video: Debut Trailer