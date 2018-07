NBA 2K Playgrounds 2: 2K Games (NBA-2K-Reihe) wird Publisher von NBA Playgrounds 2 - 4Players.de

2K Games (Publisher) wird NBA Playgrounds 2 von Saber Interactive (Entwickler) veröffentlichen - und damit die interne Namensgebung auch passt, ist der Titel in NBA 2K Playgrounds 2 umbenannt worden. Das Arcade-Action-Sportspiel (2-gegen-2-Basketball) wird im Herbst 2018 für PC, PlayStation 4, Switch und Xbox One erscheinen."Der Vorgänger NBA Playgrounds war ein fantastischer Rückblick in die glorreichen Tage des Arcade-Action-Sports", so Greg Thomas, President, Visual Concepts. "Das neue NBA 2K Playgrounds 2 wird diese Energie und Einstellung aufgreifen - ergänzt um eine Prise NBA 2K-Flair - um den Fans beider Reihen eine spannende neue Möglichkeit zu bieten, mit Freunden aus aller Welt zu spielen.""Keiner ist entschlossener, den Fans ein großartiges Basketball-Erlebnis zu bieten, als 2K. Wir können es kaum erwarten, mehr darüber zu verraten, wie wir als Team daran arbeiten, die unglaubliche Arcade-Action von NBA 2K Playgrounds 2 für die Spieler noch größer und besser zu machen als jemals zuvor", so Saber-CEO Matt Karch.Letztes aktuelles Video: Debut Trailer