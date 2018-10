NBA 2K Playgrounds 2: 2-gegen-2-Arcade-Basketball für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht - 4Players.de

2K Games hat NBA 2K Playgrounds 2 für PC, PS4, Switch und Xbox One veröffentlicht. Das 2-gegen-2-Arcade-Basketball-Spiel von Saber Interactive kostet 29,95 Euro."NBA 2K Playgrounds 2 bietet tonnenweise Möglichkeiten, um solo, mit Freunden oder gegen den Rest der Welt zu spielen. Der Championship-Modus führt eine weltweite Liga mit mehreren kompetitiven Solo- und Koop-Ranglisten ein, im neuen Saison-Einzelspieler-Modus führt man ein Team durch die reguläre Saison und die Playoffs. Es gibt zudem 4-Spieler-Onlinespiele, Koop-Spiele gegen die KI, verbessertes Matchmaking mit dedizierten Servern, Dreipunkt-Wettbewerbe, spezielle Power-Ups, selbst erstellte Spiele und mehr. (...) Es gibt außerdem jede Menge Individualisierungsobjekte wie Schuhe, Jacken, Shirts, lange und kurze Hosen", schreibt der Publisher.NBA 2K Playgrounds 2 umfasst 300 Spieler, darunter Michael Jordan und Kobe Bryant. Mehr als 180 weitere Spieler kommen in den Updates nach Veröffentlichung hinzu, darunter auch Kareem Abdul-Jabbar. Auch über 100 Signature-Moves wie Michael Jordans Freiwurflinien-Dunk, George Gervins Iceman-Fingerrolle und LeBron James' Selbst-Alley-Oop sind dabei. Zehn Courts aus aller Welt (unter anderem in Washington, D.C., St. Louis, Seoul und Australien) werden geboten. Weitere Courts sollen folgen.Letztes aktuelles Video: Ball Without Limits