Serious Sam 4: Planet Badass: Weitläufige Umgebungen, steuerbare Fahrzeuge und Koop-Modus - 4Players.de

Bei Steam ist die Produktbeschreibung mit ersten Details zu Serious Sam 4: Planet Badass aufgetaucht. Demnach wird sich Sam Stone durch weitläufige Umgebungen mit optionalen Zielen, Geheimnissen und Hinterhalten kämpfen. Dabei heben Croteam (Entwickler) und Devolver Digital (Publisher) hervor, dass der Shooter noch immer eine fokussierte, lineare Erfahrung sein soll - und kein Open-World-Spiel. Da es größere Distanzen zu überwinden gilt, wird man mit unterschiedlichen Fahrzeugen unterwegs sein, zum Beispiel mit einem Motorrad, einem Mähdrescher oder einem kugelsicheren Papamobil.Die Begleiter von Sam treten nicht mehr nur in Zwischensequenzen auf, sondern nehmen an der Action teil. Rodriguez, Jones, Hellfire und der Rest der Crew begleiten Sam auf der Reise. Da bei Steam außerdem Koop, Online-Koop und lokaler Koop-Modus aufgezählt werden, kann man davon ausgehen, dass der Shooter gemeinsam mit mehreren Personen gespielt werden kann. Weitere Details sollten auf der E3 2018 folgen.Letztes aktuelles Video: Teaser-Trailer