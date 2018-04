Fist of the North Star: Sega erwägt Veröffentlichung des PS4-Spiels im Westen - 4Players.de

Sega denkt offenbar darüber nach, den PS4-Titel Hokuto ga Gotoku (Fist of the North Star) in den Westen zu bringen. Den Redakteuren von Seganerds.com ist in einer Umfrage seitens Sega ein entsprechender Hinweis darauf aufgefallen. Sie haben einen Fragebogen zum Spiel Yakuza 6: The Song of Life hier geht's zum Testbericht ) ausgefüllt.Eine der Fragen sollte herausfinden, ob die Teilnehmer an einer Lokalisierung des aktuellen PS4-Spiels zur Manga- und Animé-Serie Fist of the North Star interessiert sind. Entwickelt werde er vom gleichen Studio wie Yakuza 6. Eine offizielle Ankündigung gibt es natürlich noch nicht. Es besteht aber immerhin die Hoffnung, dass Sega den Schritt wagt und den in Japan bereits erhältlichen Titel nach Europa und in die USA bringt.