Xbox 360: Szenen eines eingestellten Halo-Titels mit Mega Bloks aufgetaucht - 4Players.de

In Zusammenarbeit mit dem Spielzeughersteller Mega Bloks befand sich bei Microsoft offenbar ein Third-Person-Actionspiel für die Xbox 360 in Arbeit, das im Halo-Universum angesiedelt sein sollte. Das meldet Kotaku in Anlehnung auf Andrew Borman, der auf seinem YouTube-Kanal sogar Spielszenen des eingestellten Projekts präsentiert. Dort sieht man, wie man als Master Chief in der Mega-Bloks-Welt die Allianz-Schergen aufs Korn nimmt. Der Ableger lief laut Borman unter dem Codenamen "Haggar" und sollte von nSpace entwickelt werden. Neben der Baller-Action war außerdem vorgesehen, sich mit den Mega Bloks u.a. Geschütze und andere Gegenstände bauen zu können. Außerdem wäre es auch möglich gewesen, divserse Fahrzeuge zu nutzen und individuell anzupassen. Ein Koop-Modus war ebenfalls angedacht. Warum das Projekt eingestellt wurde, ist nicht bekannt.Immerhin bleibt die Verbindung aus Halo und Mega Bloks insofern bestehen, dass Spielzeuge rund um die Videospielreihe erhältlich sind, wie ein Blick in den Shop von Mega Bloks zeigt, wo man u.a. einen Warthog zum Zusammenbauen sowie entsprechende Figuren bekommt.