Itta: Bullet-Hell-Shooter in mythischer Pixelart-Welt von makaberer Schönheit - 4Players.de

Seit einiger Zeit arbeitet Jacob Williams alias Glass Revolver an Itta : einem Abenteuer, dessen Heldin vor einer Pixelart-Kulisse den Tod ihrer Familie rächen will. Dafür schnappt sie sich den Revolver ihres Vaters und tritt in einem Zwei-Stick-Shooter gegen mächtige Bosse an. So will Willliams Bullet-Hell-Action mit einer spannenden Geschichte vereinen, während Itta eine mythische Welt von "makaberer Schönheit" erkundet und in ruhigen Momenten auf Charaktere trifft, die ihre Hilfe benötigen.Für den Soundtrack zeichnet Kyle Lisenby verantwortlich, der unter dem Namen Invisible Monsters elektronische Musik macht. Mithilfe von Publisher Armor Games soll Itta im kommenden Jahr auf Steam erscheinen, genaueres ist noch nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer