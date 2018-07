Unexplored: Unlocked Edition: Action-Rollenspiel erscheint Anfang August für Switch sowie für PS4 und Xbox One - 4Players.de

Digerati, Ludomotion und die Nephilim Game Studios werden die im April angekündigte Unlocked Edition ihres Action-Rollenspiels Unexplored am 9. August 2018 für Nintendo Switch veröffentlichen, wie Gematsu berichtet . Neben dem eigentlichen Spiel werden auch die DLC-Pakete Mithril Run, Ripley Run und The Dark Ritual mit an Bord sein. Vorbestellungen via eShop seien ab dem 25. Juli mit zehn Prozent Rabatt möglich. Darüber hinaus soll die Unlocked Edition diesen Sommer auch für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.Auf dem PC ist das Roguelite-Abenteuer aus der Draufsicht bereits seit Februar 2017 erhältlich und bei den Spielern sehr beliebt. Auf Steam sind jedenfalls 96 Prozent der 366 Nutzer-Reviews positiv. Neben prozedural generierten Levels und Rätseln werden auch Schleichelemente, ein adaptiver Soundtrack sowie sieben freischaltbare Charakterklassen (Warrior, Rogue, Wizard, Archer, Cleric, Barbarian, Musketeer) versprochen.Letztes aktuelles Video: Unlocked Edition Trailer