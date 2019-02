UnExplored: Unlocked Edition: Action-Rollenspiel für PS4 und Xbox One im Anmarsch - 4Players.de

Ludomotion, die Nephilim Game Studios und Digerati werden die Unlocked Edition ihres bereits auf PC und Nintendo Switch erhältlichen Action-Rollenspiels UnExplored am 19. (Nordamerika) bzw. 20. (Europa) Februar 2019 auch für PlayStation 4 sowie am 22. Februar für Xbox One veröffentlichen. Im Xbox Games Store kann man das Roguelite-Abenteuer bereits für 14,99 Euro vorbestellen. Neben dem eigentlichen Spiel werden auch die DLC-Pakete Mithril Run, Ripley Run und The Dark Ritual mit an Bord sein. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Unlocked Edition Termin-Trailer PS4 Xbox One