Block'hood VR: Umsetzung der Städte(viertel)bau-Simulation für Vive und Rift veröffentlicht - 4Players.de

Devolver Digital und Entwickler Plethora Project haben eine Umsetzung der Aufbau-Simulation für Oculus Rift und HTC Vive veröffentlicht: Block'hood VR ist seit gestern auf Steam erhältlich. Dabei handelt es sich um das ursprüngliche Spiel mit denselben Inhalten, lediglich Steuerung und Anzeigen wurden an die Bedürfnisse der Virtual Reality angepasst.Im Gegensatz zu z.B. Cities: Skylines entwirft man in Block'hood keine komplette Stadt, sondern konstruiert Häuserblöcke, die sowohl in sich als auch in Verbindung mit anderen Stadtteilen funktionieren müssen. Tun sie das nicht, verfallen sie, bis Anwohner ausziehen oder Gebäude gar zerstört werden.Letztes aktuelles Video: Start-Trailer