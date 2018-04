Stormdivers: "Multiplayer-zentrische Erfahrung" der Macher von Matterfall und Nex Machina - 4Players.de

Screenshot - Stormdivers (Alle) Screenshot - Stormdivers (Alle) Screenshot - Stormdivers (Alle)

Housemarque aus Finnland hat ihr nächstes Projekt vorgestellt , ohne aber ins Detail zu gehen. Das Spiel soll den Titel Stormdivers tragen. Es wird kryptisch als "Multiplayer-zentrische Erfahrung" beschrieben, die als Service (Game as a Service) konzipiert wurde. Außerdem werden die Spieler das Spiel "früher als üblich" nutzen können. Housemarque will es eng mit der Community entwickeln und verbessern. Stormdivers wird auf Basis der Unreal Engine entwickelt - mit zusätzlichen Spezialeffekten (Housemarque VFX Engine).Bisherige Spiele aus dem Hause Housemarque waren u. a. Matterfall Resogun und Dead Nation . Im November 2017 erklärten die Entwickler "Arcade is Dead" ( wir berichteten ). Der CEO Ilari Kuittinen teilte den Fans mit, dass Nex Machina und MatterFall die letzten Spiele dieser Art von dem Studio markieren und man dem Arcade-Genre in Zukunft den Rücken kehren wird. Als Grund für die Entscheidung werden vornehmlich die enttäuschenden Verkäufe von Nex Machina genannt, denn trotz der weltweit guten Kritiken konnte der Titel offenbar nicht genügend Einnahmen für das Team generieren. Ähnlich dürfte es wohl auch bei MatterFall und anderen Titeln der Spieleschmiede ausgesehen haben. Zwar will man den hohen Qualitätsstandard bei zukünftigen Projekten weiter beibehalten, doch will man nach eigenen Worten dafür neue Wege einschlagen, um dem aktuellen Pfad der Industrie zu folgen.Der Ankündigung von Stormdivers ist noch zu entnehmen, dass sie versuchen wollen, die Elemente, die ein Arcade-Spiel ausmacht, auf neue Höhen zu bringen - und einem breiteren Publikum schmackhaft zu machen.Letztes aktuelles Video: Ankündigung