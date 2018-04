Metal Max Xeno: Panzer/Mensch-Hybridkampf wird in Europa für PS4 erscheinen - 4Players.de

"Neue Panzer-Upgrades: In der Wüste können neue Panzer gefunden werden, die der Spieler mit Hunderten von Teilen modifizieren kann; neue Lackierungen, Upgrades für die Feuerkraft und vieles mehr.

Überlebenskampf der Menschheit: Die Welt wurde von dem Muttercomputer verwüstet und die Menschheit fast ausgerottet. Der Spieler muss die große Wüste erkunden und sich mit anderen Überlebenden verbünden, um gemeinsam gegen die verrückten Maschinen und die tödlichen Mutanten zu kämpfen.

Verteidigung der Stellung: NOAs Schergen lauern überall! Aus seinem Panzer heraus kann der Spieler einen Präventivangriff starten, sobald die Gegner auf der Karte erscheinen oder er erkundet mit seinen Verbündeten zu Fuß die Stützpunkte der Feinde."

NIS America und die flashpoint AG werden das postapokalyptische Action-Rollenspiel Metal Max Xeno im Herbst 2018 für PlayStation 4 in Europa veröffentlichen - passend zum 25-jährigen Franchise-Jubiläum. Das Spiel soll mit dem "Panzer/Mensch-Hybridkampf" und der Handlung zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren."Die Menschheit steht am Rande ihrer Auslöschung. Vor einem halben Jahrhundert wurde der Muttercomputer NOA zu einem empfindungsfähigen Wesen und vernichtete fast die gesamte Menschheit. Selbst Tokio, Asiens größte Metropole, wurde von NOA in Schutt und Asche gelegt. Talis, ein Opfer des Krieges, sucht in der trostlosen Wüste nach Verbündeten und nach Hoffnung. Der Rachefeldzug gegen die Maschinen beginnt."Features (laut Hersteller):Letztes aktuelles Video: Ankündigung