Metal Max Xeno: Veröffentlichungstermin für das PS4-Action-Rollenspiel steht - 4Players.de

Zum 25-jährigen Franchise-Jubiläum will man spielerisch und erzählerisch zu den Wurzeln der Reihe zurückkehren. Zur Hintergrundgeschichte heißt es: "Die Menschheit steht am Rande ihrer Auslöschung. Vor einem halben Jahrhundert wurde der Muttercomputer NOA zu einem empfindungsfähigen Wesen und vernichtete fast die gesamte Menschheit. Selbst Tokio, Asiens größte Metropole, wurde von NOA in Schutt und Asche gelegt. Talis, ein Opfer des Krieges, sucht in der trostlosen Wüste nach Verbündeten und nach Hoffnung. Der Rachefeldzug gegen die Maschinen beginnt."

Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer