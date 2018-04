Stellaris: Distant Stars: Story-Erweiterung mit Anomalien und Lebewesen in den Tiefen des Weltalls - 4Players.de

Liesel Weppen hat geschrieben: ? vor 19 Minuten

Hat sich ja wohl mittlerweile einiges getan, seit ich Stellaris das letzte mal gespielt habe.Gibts denn Must-Have-DLCs? Im Steamshop sehe ich gerade nur Apocalypse und dessen Bewertung ist gar nicht mal so gut. Abgesehen dass ich jetzt nichtmal eine kurze verständliche Beschreibung gefunden hätte, was diese Erweiterung nun eigentlich bringt?Die Storyerweiterungen und Rassen scheinen mir jetzt nicht so sonderlich interessant.Edit: Lol, ok, man sollte die DLC-Liste bei Steam auch ausklappen um alle zu sehen. Dann gäbe es da noch Utopia. Das klingt von der Beschreibung her ja gar nicht mal so schlecht.