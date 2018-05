Bens Spiele-Ausblick: Unser neues Format für Early Access & Co. - 4Players.de

Willkommen bei Bens Spiele-Ausblick ! Mit der ersten Folge starten wir heute ein neues Video-Format, mit dem wir uns zunächst monatlich etwa einer Hand voll Spiele widmen, die sich noch in Entwicklung befinden, die gleichzeitig aber schon spielbar sind.Wir schauen also auf Early-Access-Titel bei Steam, In-Development-Spiele bei GOG sowie Projekte, die im Rahmen des Game-Preview-Programms für Xbox One oder andere Plattformen erhältlich sind. Um Vollständigkeit sind wir dabei nicht bemüht. Vielmehr geht es uns darum, den Blick auf einige der vielen Spiele zu richten, die interessant erscheinen, zu denen wir meist aus Zeitgründen aber noch keine normale Vorschau angefertig haben. Ob eine solche vielleicht später noch folgt und ob wir die gezeigten Titel später testen oder nicht, ist dabei völlig offen.Einen Vorschau-Charakter haben die Videos trotzdem - wir begnügen uns allerdings mit einem Überblick über die wesentlichen Merkmale, während wir im Hintergrund etwas längere Spielszenen sprechen lassen. Die im Spiele-Ausblick zusammengefassten Videos erscheinen übrigens auch als Video-Vorschau unter den jeweiligen Spielen, da sie sonst später nicht auffindbar wären.Damit aber genug der Vorrede; viel Spaß beim Spiele-Ausblick!Letztes aktuelles Video: Bens Video-Ausblick, Folge 1