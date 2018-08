Bens Spiele-Ausblick: Drohnen programmieren und Downhill radeln: Unser Early-Access-Ausblick im August - 4Players.de

In Bens Spiele-Ausblick rücken wir auch im August einige Titel in den Vordergrund, die sich noch in Entwicklung befinden, aber schon jetzt spielbar sind und einen interessanten Eindruck hinterlassen. So haben wir in Gladiabots Drohnen programmiert, sind in Descenders entspannt Berge herabgeradelt und haben uns am schicken Artdesign von Deep Sky Derelicts noch lange nicht sattgesehen.





Letztes aktuelles Video: Bens Spiele-Ausblick August