Bens Spiele-Ausblick: Durch die Virtual Reality rasen und Neues der DayZ-Macher: Early-Access-Titel im Video - 4Players.de

Außerdem von der Party: das Xbox-One-exklusive Vigor . Das Projekt von Bohemia Interactive ( DayZ ) vereinfacht das Konzept des komplexen Überlebenskampfs, ohne ein Battle Royale im Stil von PUBG oder Fortnite zu sein. Hat so etwas zwischen all den großen und kleinen Nachahmern überhaupt eine Chance?Und natürlich werfen wir nicht zuletzt einen längst überfälligen Blick auf das neue Spiel von Zachtronics ( Shenzhen I/O ). In Exapunks hackt man Pizzabestellungen, Konto-Datenbanken, den eigenen Körper sowie eine Retro-Konsole - deren selbst erstellte Spiele man sogar zocken kann, ohne Exapunks zu besitzen