Banner of the Maid: Französische Revolution als Taktik-Rollenspiel aus China - 4Players.de

Der chinesische Publisher CE Asia hat Banner of the Maid angekündigt. Wie Gematsu berichtet, handelt es sich dabei um ein Taktik-Rollenspiel, das die Geschehnisse rund um die Französische Revolution 1789 aufgreifen, dabei aber auch eine eigene Geschichte erzählen und diese mit Fantasy-Elementen anreichern will.Man übernimmt die Rolle von Pauline Bonaparte, die frisch ihre Ausbildung an der Militär-Akademie abgeschlossen hat und davon träumt, sich in höhere Gesellschaftsklassen hochzuarbeiten. Auf einer Reise zu ihrem Bruder Napoleon Bonaparte wird sie allerdings per Zufall in den Sturm der Revolution hineingezogen.Viel mehr ist bisher noch nicht bekannt über den Titel, der noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Switch erscheinen soll. Ob auch eine Veröffentlichung im Westen angedacht ist, steht allerdings noch nicht fest. Immerhin vermittelt der Trailer erste Eindrücke...Letztes aktuelles Video: Ankuendigungstrailer