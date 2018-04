Elea: Early-Access-Start der ersten Episode "Memories" - 4Players.de

Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC) Screenshot - Elea (PC)

Die erste Episode des dystopischen Sci-Fi-Adventures Elea ist nun im Early Access auf Steam erhältlich (Preis: 4,99 Euro; nur für Episode 1). Die endgültige Veröffentlichung der ersten Episode für sowohl Steam als auch die Xbox One wird in zwei oder drei Monaten erwartet."Im Moment ist die Geschichte von Episode 1 zu 80% fertig. Die restlichen 20% werden in der Vollversion des Spiels hinzugefügt. Darüber hinaus wird das Spiel während der Early-Access-Periode nach eurem Feedback optimiert. Die endgültige Version wird sich nicht drastisch von der Early-Access-Version unterscheiden, es wird nur eine ausgefeiltere Version sein", schreiben die Entwickler.Die erste Episode der Elea-Trilogie trägt den Titel Memories. Sie erzählt die persönliche Geschichte der Weltraumforscherin Elea und den Beginn ihrer surrealen Reise durch das All, während der sie über ihre Vergangenheit nachdenkt, die sie hierher führte."Elea ist ein surreales Sci-Fi-Abenteuerspiel, in dem du die Weltraumwissenschaftlerin Elea spielst. Im Jahr 2073 wurde die Erde von einer schrecklichen Kinderkrankheit heimgesucht und Eleas Ehemann Ethan schloss sich einer Expedition an, um Solace, einen bewohnbaren Exoplaneten, zu kolonisieren und die Menschheit so vor dem Aussterben zu bewahren. Das interstellare Schiff, auf dem er sich befand, die Pilgrimage, verlor kurz nachdem sie den Planeten Solace erreicht hatte, den Funkkontakt. Dreizehn Jahre später schließt sich Elea einer Bergungsmission an, um das Schicksal der Expedition zu erforschen. Was folgt, ist eine wundersame Reise durch den Weltraum."Letztes aktuelles Video: Episode 1 Trailer