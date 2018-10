11-11: Memories Retold: Charity-DLC in Kooperation mit War Child UK - 4Players.de

Bandai Namco Entertainment Europe wird in Kooperation mit War Child UK einen Charity-DLC für 11-11: Memories Retold veröffentlichen. Die Einnahmen aus dem DLC sollen an die gemeinnützige Organisation, die Kindern in Kriegsgebieten helfen will, gespendet werden."Durch eine Reihe bewegender Briefe, Zeichnungen und Fotografien erzählt der Inhalt des karitativen 'War Child'-DLC die (...) Geschichte von Jack und Eva, zwei naiven und unschuldigen Kindern, die in die dramatischen Ereignisse des Ersten Weltkriegs hineingezogen werden. Die Briefe sind direkt von realen Geschichten der von War Child unterstützten Kinder inspiriert", schreibt der Publisher.11-11: Memories Retold sowie der Charity-DLC werden am 9. November 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich sein.Wayne Emanuel, Gaming Partnerships Manager bei War Child UK, sagt: "Das 'War Child'-DLC war ein spannendes Projekt, an dem wir mit Bandai Namco Entertainment Europe, DigixArt & Aardman gearbeitet haben und wir sind sehr daran interessiert, dass die Spieler/Innen nicht nur 11-11: Memories Retold erleben, sondern auch die Geschichte von Jack und Eva durch die zusätzlichen Sammlungen im Spiel entdecken. Es ist ein weiterer erstaunlicher Schritt für unsere Waffenstillstandskampagne, mit den Stimmen von Kindern in unseren Projekten, die in das Gameplay integriert sind und wirklich einen Unterschied in der Arbeit machen werden, die wir leisten."Letztes aktuelles Video: Vlog Games for Change