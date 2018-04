Eastward: SciFi-Rollenspiel im japanischen Stil der Neunziger angekündigt - 4Players.de

Hong Morans postapokalyptischen Pixel-Designs.



Der Soundtrack wird von Joel Corelitz komponiert, der z.B. in Hohokum und The Unfinished Swan die Musik beisteuerte. Ein Datum steht noch nicht fest, wohl aber die Plattformen PC und Mac. Hier ein erster Blick auf die Handlung rund um Monster und verschrobene Figuren und den Protagonisten John, der unter einer Ausgrabungsstätte auf ein geheimnisvolles junges Mädchen stößt:



" In the not-too-distant future, the world around is falling to ruin, as the human population shrinks to an all-time low. You play as a hardworking digger named John, who discovers a mysterious young girl in a secret facility underneath his digging site. After being exiled from his village, John must guide this girl through dangerous decaying cities, inhabited by hordes of monsters and a quirky cast of characters!"





Ein kleines Team aus Shanghai mit dem Namen Pixpil möchte das SciFi-Rollenspiel im japanischen Stil der Neunziger zurückbringen: Ihr frisch angekündigter Titel Eastward kombiniert Rollenspiel- mit Adventure-Elementen und orientiert sich laut offizieller Pressemitteilung von Publisher Chucklefish anLetztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer