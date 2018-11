Eastward: Video: Ausführliche Spielszenen aus dem Rollenspiel-Abenteuer - 4Players.de

Das Rollenspiel-Abenteuer Eastward von Entwickler Pixpil und Publisher Chucklefish wird im folgenden Spielszenen-Video (ca. 15 Minuten Laufzeit) ausführlich gezeigt. Abseits der Erkundung der "seltsamen Welt" des Ostens, in der man eine "schrullige Schar" von Charakteren kennenlernen wird, darf man mit allerlei Waffen wie Flammenwerfer oder einer zuverlässigen alten Pfanne gegen Monster kämpfen. Bei Rätseln in der Umgebung oder in Dungeons kann man zwischen John und Sam wechseln.Das Sci-Fi-Rollenspiel im japanischen Stil der Neunziger ist für PC und Mac in Entwicklung. Ein Releasetermin steht noch nicht fest. Bei Steam heißt es bloß "Coming Soon".Letztes aktuelles Video: Gameplay Preview