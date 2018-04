Pro Evolution Soccer 2019: Erste Details aufgetaucht; mehr Lizenzen und größere Spieler-Individualität - 4Players.de

Im PlayStation Store Hong Kong ist die Ankündigung von Pro Evolution Soccer 2019 via DSOG vorweggenommen worden. Laut der Produktbeschreibung wird PES 2019 viele neue lizenzierte Ligen umfassen - konkrete Details wurden nicht genannt, aber die Champions League wird aufgrund des ausgelaufenen Deals mit der UEFA wohl nicht mehr dabei sein ( wir berichteten ). Darüber hinaus soll die Individualität der Fußballspieler mit elf neuen Fertigkeitsmerkmalen hervorgehoben werden. Bessere Schussbewegungen und Animation sowie eine Visualisierung der Ausdauer (sichtbare Müdigkeit) werden erwähnt. Fotorealismus mit "beeindrucken Animationen" in 4K HDR wird ebenfalls versprochen.Der MyClub-Modus soll generalüberholt werden, zum Beispiel die Art und Weise, wie man Spieler unter Vertrag nimmt. Auch "spezielle Versionen" von Fußballern sollen im weiteren Jahresverlauf folgen. In der "ML Real Season" darf man eine virtuelle Karriere als Manager starten - mit drei wesentlichen Änderungen: ICC Pre-Season (International Champions Cup), umfangreiches Transfer-System und neue Liga-Lizenzen.Sollten die Angaben aus dem PlayStation Store Hong Kong korrekt sein, dann wird Pro Evolution Soccer 2019 am 30. August 2018 erscheinen. Offiziell angekündigt hat Konami die diesjährige PES-Ausgabe bislang nicht.(Quelle: PlayStation Store Hong Kong via Dark Side of Gaming)