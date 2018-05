Pro Evolution Soccer 2019: Ankündigung: Individualität, Ermüdung als taktisches Element und bessere Grafik - 4Players.de

Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC) Screenshot - Pro Evolution Soccer 2019 (PC)

Konami hat soeben Pro Evolution Soccer 2019 (kurz PES 2019) für PC via Steam, PlayStation 4 und Xbox One offiziell angekündigt. Die Angaben decken sich mit dem Informationen, die Ende April zu früh an die Öffentlichkeit gelangt sind ( wir berichteten ). Das Fußballspiel wird am 30. August 2018 erscheinen. Es wird in zwei physischen Ausgaben erhältlich sein, mit Philippe Coutinho auf der Verpackung sowie in einer besonderen David-Beckham-Edition inkl. speziellen myClub-Boni. Ausschließlich digital wird es auch eine Legenden-Edition mit weiteren myClub-Inhalten geben.Mit PES 2019 möchte Konami die Spielreihe "um eine große Menge neuer Lizenzen", darunter neue Ligen, Stadien, Klub-Partnerschaften und eine Vielzahl von Legenden erweitern. Konkrete Angaben wurden allerdings nicht gemacht. Stattdessen sollen die neuen Lizenzen in den kommenden Wochen bis zum Release angekündigt werden. Lediglich die Fortsetzung der Partnerschaft mit dem International Champions Cup (ICC) wurde bestätigt. Elemente des ICC werden in die Meister Liga implementiert. Letztere soll ein neues Verhandlungssystem, "lebendige Menüs" und realistischere Transfers bieten.Auf den ersten Screenshots sind Borussia Dortmund, Liverpool FC sowie mehrere Stadien (Anfield, Arena Corinthians, Camp Nou, El Monumental, Giuseppe Meazza, San Siro, Signal Iduna Park) zu sehen.Die diesjährige Ausgabe soll die "einzigartigen Spielstile der berühmtesten Spieler der Welt" abbilden und damit die "Individualität der besten Fußballer auf die nächste Ebene" bringen. Mit der neu in das Spiel eingeführten Ermüdung (Erschöpfung), die sich sichtbar auf Leistung und Verhalten auswirkt, soll auch die Suche nach einer Lücke in abwehrstarken Mannschaften zu einer taktisch anspruchsvollen Herausforderung werden. Neue Schussmechaniken in Kombination mit verbesserter Ballphysik, Spieler- und Ballpositionen sowie Spielerfähigkeiten und -techniken werden zudem versprochen.Konami: "Eine stark weiterentwickelte Physikberechnung des Tornetzes lässt einen Schuss satter wirken, die Fans im Stadion jubeln noch frenetischer und auch der Torschütze schöpft aus einer größeren Varianz an Torjubel-Möglichkeiten. Dank der 'Enlighten'-Software für realistische, visuelle Effekte und 4K HDR auf allen Plattformen sah Pro Evolution Soccer nie besser aus. Die neuartige 'Global-Illumination'-Beleuchtung samt Echtzeit-generierter Schatteneffekte bietet einen gewaltigen Grafiksprung mit einem höheren Detailgrad, verbesserten Publikums- und Gras-Texturen und der Rückkehr der beliebten Schnee-Wettereinstellungen."Der myClub-Spielmodus soll die bisher größte Überarbeitung erfahren, aber auch hier bleibt der Hersteller ziemlich nebulös: "Das brandneue Designsystem für Spielerkarten liefert eine Reihe revolutionärer Veränderungen in der Art und Weise, wie Spieler ihre Teams zusammenstellen werden. Des Weiteren wurden noch 'High-Performance'-Spieler, legendäre Fußballer und 'Spieler der Woche' hinzugefügt, die temporär verbesserte Spielerwerte haben, basierend auf Leistungen im echten Fußballgeschehen.""Konami kam seinem Bestreben nach, stets auf die Fans des Spiels zu hören und hat für PES 2019 die Änderungen und Vorschläge der Community in den Vordergrund gestellt, sodass Pro Evolution Soccer einen gewaltigen Sprung erlebt", kommentiert Jonas Lygaard, Senior Director Brand and Business Development bei Konami Digital Entertainment B.V. "Unser größter Wunsch ist es, den Fans mehr von dem zu geben, was sie wirklich wollen und das schneller als je zuvor liefern zu können. Am 30. August erwartet sie mehr lizenzierte Teams, mehr voll lizenzierte Ligen und die kontinuierliche Verbesserung des super realistischen Gameplays von Pro Evolution Soccer. Wir glauben an 'The Power of Football' - deshalb wird PES 2019 unser leistungsstärkstes Spiel sein, inklusive 4K und verbesserter Spieler-Individualität, das alle Aspekte des Fußballs zum Leben erweckt."Letztes aktuelles Video: Ankündigung